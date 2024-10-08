Україна планує запустити ще один маршрут до Європи: куди можна буде доїхати поїздом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що країни обговорили запуск нових залізничних маршрутів під час спільних міжурядових консультацій 7 жовтня.

Зокрема Шмигаль анонсував плани щодо запуску альтернативного маршруту Київ-Братислава з продовженням до Відня (Австрія). Пересадка буде здійснюватися на станції Чоп. Він також нагадав, що раніше уряди двох країн вже домовилися про запуск прямого залізничного сполучення Київ-Кошице.

Також в уряді зазначають, що є значний прогрес у модернізації прикордонного пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке". Завдяки встановленню нового обладнання та розширенню смуг руху, пропускна здатність пункту зросла на тисячу автомобілів щодня.