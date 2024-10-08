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Україна планує запустити ще один маршрут до Європи: куди можна буде доїхати поїздом

Фото: Поїзд із України до Словаччини (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Україна та Словаччина домовилися про запуск нового залізничного маршруту із Києва до Братислави, до складу якого увійдуть вагони до Відня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що країни обговорили запуск нових залізничних маршрутів під час спільних міжурядових консультацій 7 жовтня.

Зокрема Шмигаль анонсував плани щодо запуску альтернативного маршруту Київ-Братислава з продовженням до Відня (Австрія). Пересадка буде здійснюватися на станції Чоп. Він також нагадав, що раніше уряди двох країн вже домовилися про запуск прямого залізничного сполучення Київ-Кошице.

Також в уряді зазначають, що є значний прогрес у модернізації прикордонного пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке". Завдяки встановленню нового обладнання та розширенню смуг руху, пропускна здатність пункту зросла на тисячу автомобілів щодня.

РБК-Україна раніше розповідало, що поїзди "Одеса - Київ" та "Київ - Одеса" змінять свій маршрут через ремонтні роботи на залізниці в Черкаській області. З 22 жовтня по 3 грудня потяг №148 "Одеса - Київ" прямуватиме в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя. Зворотній потяг №147 "Київ - Одеса" змінить маршрут з 23 жовтня по 4 грудня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" модернізувала 4 плацкартних вагони. На початку жовтня їх додали до складу поїзда поїзда №7/8 "Київ - Чернівці". Тепер він повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами. РБК-Україна показало, як виглядають оновлені вагони.

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