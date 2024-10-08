Украина планирует запустить еще один маршрут в Европу: куда можно будет доехать на поезде

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что страны обсудили запуск новых железнодорожных маршрутов во время совместных межправительственных консультаций 7 октября.

В частности, Шмигаль анонсировал планы по запуску альтернативного маршрута Киев-Братислава с продолжением в Вену (Австрия). Пересадка будет производиться на станции Чоп. Он также напомнил, что ранее правительства двух стран уже договорились о запуске прямого железнодорожного сообщения Киев-Кошице.

Также в правительстве отмечают, что есть значительный прогресс в модернизации пограничного пункта пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое". Благодаря установке нового оборудования и расширению полос движения пропускная способность пункта выросла на тысячу автомобилей ежедневно.