Україна отримає частину нового пакета допомоги від США на 1 млрд доларів
Сполучені Штати спрямують понад 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу мільйонам людей у світі. Серед держав, куди підуть ці кошти, опинилася й Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Державного департаменту США.
Скільки коштів отримають ЮНІСЕФ та ВПП
Гроші отримають дві організації ООН - Дитячий фонд ЮНІСЕФ та Світова продовольча програма (ВПП).
ЮНІСЕФ отримає понад 218 мільйонів доларів, а ВПП - понад 800 мільйонів доларів.
Ці гранти стали другим і третім за рахунком глобальним траншем, який Державний департамент США виділив перевіреним організаціям-виконавцям.
Україна та інші країни у списку отримувачів
Кошти підуть на підтримку гуманітарних операцій у понад 40 країнах світу.
Значний рівень гуманітарних потреб у заяві зафіксували в Ефіопії, М'янмі та Україні.
ЮНІСЕФ і ВПП спрямують гроші на:
- продовольство та харчування;
- охорону здоров'я;
- захист дітей;
- логістику;
- водопостачання та санітарію.
Чому США змінили модель допомоги
Нову модель гуманітарної допомоги Сполучені Штати запровадили у грудні 2025 року. Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння “Гуманітарний перезапуск” з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.
Як кажуть у Держдепі, документ дозволив об'єднати гуманітарну діяльність під керівництвом єдиного місцевого координатора та скоротити бюрократію.
Тим часом лідери G7 у спільній заяві домовилися посилити військову підтримку України. Йдеться про додаткові системи протиповітряної оборони, далекобійну зброю та можливі ліцензії на виробництво іноземного озброєння в Україні. Крім того, союзники готують новий пакет санкцій проти нафтогазового сектора Росії.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що новини про затримані Пентагоном кошти з'являться найближчим часом. Йшлося про 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив на допомогу Україні. Тоді ж очільник Пентагону Піт Гегсет повідомив, що ці гроші вже розблокували після критики від законодавців.