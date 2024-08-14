UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна планує відкрити гуманітарні коридори у Курській області, - Верещук

Фото: Ірина Верещук, віце-прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна має намір відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курської області на тлі бойових дій у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram.

За її словами, для захисту областей, що межують з Росією, Україна створює зону безпеки на території РФ. У цій зоні мешкають цивільні росіяни. Вони перебувають під захистом гуманітарного права.

Тому, як наголосила Верещук, силами українських військових планується:

  • проведення гуманітарних операцій на підтримку цивільних росіян у прикордонних районах Курської області;
  • відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних: як у бік Росії, так і у бік України;
  • допуск міжнародних гуманітарних організацій до зони безпеки з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Бої у Курській області

Нагадаємо, у Курській області вже понад тиждень проходять бої. На територію регіону зайшли українські захисники - вони вже встигли витіснити окупантів із низки населених пунктів.

З самого початку операції ЗСУ в мережі з'являлися відео, як жителі прикордонних населених пунктів Курської області скаржилися, що місцева влада не допомагала їм в евакуації, тому вони виїжджали власними силами.

При цьому тактика українських військових значно відрізняється від тієї, якою керуються окупанти. Бійці ЗСУ не руйнують вщент російські міста та села і не вбивають мирних жителів РФ. Такі висновки можна зробити з відео, які публікують у мережі.

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що українські воїни повністю зачистили від окупантів місто Суджа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКурська областьІрина ВерещукЕвакуаціяВійна в Україні