Україна планує відкрити гуманітарні коридори у Курській області, - Верещук

Бої у Курській області

Нагадаємо, у Курській області вже понад тиждень проходять бої. На територію регіону зайшли українські захисники - вони вже встигли витіснити окупантів із низки населених пунктів.

З самого початку операції ЗСУ в мережі з'являлися відео, як жителі прикордонних населених пунктів Курської області скаржилися, що місцева влада не допомагала їм в евакуації, тому вони виїжджали власними силами.

При цьому тактика українських військових значно відрізняється від тієї, якою керуються окупанти. Бійці ЗСУ не руйнують вщент російські міста та села і не вбивають мирних жителів РФ. Такі висновки можна зробити з відео, які публікують у мережі.

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що українські воїни повністю зачистили від окупантів місто Суджа.

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