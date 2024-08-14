Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области, - Верещук

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области уже более недели проходят бои. На территорию региона зашли украинские защитники - они уже успели вытеснить оккупантов из ряда населенных пунктов.

С самого начала операции ВСУ в сети появлялись видео, как жители приграничных населенных пунктов Курской области жаловались, что местные власти не помогали им в эвакуации, поэтому они выезжали собственными силами.

При этом тактика украинских военных значительно отличается от той, которой руководствуются оккупанты. Бойцы ВСУ не разрушают дотла российские города и села и не убивают мирных жителей РФ. Такие выводы можно сделать из видео, которые публикуют в сети.

К слову, сегодня, 14 августа, стало известно, что украинские воины полностью зачистили от оккупантов город Суджа.

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