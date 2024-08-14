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Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области, - Верещук

Фото: Ирина Верещук, вице-премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина намерена открыть гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Курской области на фоне боевых действий в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

По ее словам, для защиты областей, которые граничат с Россией, Украина создает зону безопасности на территории РФ. В этой зоне проживают гражданские россияне. Они находятся под защитой гуманитарного права. 

Поэтому, как подчеркнула Верещук, силами украинских военных планируется:

  • проведение гуманитарных операций для поддержки гражданских россиян в приграничных районах Курской области;
  • открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских: как в сторону России, так и в сторону Украины;
  • допуск международных гуманитарных организаций в зону безопасности с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области уже более недели проходят бои. На территорию региона зашли украинские защитники - они уже успели вытеснить оккупантов из ряда населенных пунктов.

С самого начала операции ВСУ в сети появлялись видео, как жители приграничных населенных пунктов Курской области жаловались, что местные власти не помогали им в эвакуации, поэтому они выезжали собственными силами.

При этом тактика украинских военных значительно отличается от той, которой руководствуются оккупанты. Бойцы ВСУ не разрушают дотла российские города и села и не убивают мирных жителей РФ. Такие выводы можно сделать из видео, которые публикуют в сети.

К слову, сегодня, 14 августа, стало известно, что украинские воины полностью зачистили от оккупантов город Суджа.

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