Україна планує продовжувати боротьбу, попри складнощі контрнаступу, - Зеленський

Україна має план щодо продовження ведення бойових дій проти росіян, незважаючи на труднощі, які виникають під час контрнаступу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, країна планує продовжувати вести бойові дії проти росіян, попри труднощі під час проведення контрнаступу.

Також президент уточнив, що бойові дії триватимуть попри те, що західні лідери займаються конфліктом на Близькому Сході.

Окремо Зеленський сказав, що українські сили все ще намагатимуться домогтися результату на полі бою цього року, і що він упевнений, що вони досягнуть успіху.

Зеленський про просування в Херсонській області

За словами президента, в України є план, є дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, куди ЗСУ рухаються.

"Я не можу поділитися всіма деталями, але в нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, також у нас є кроки на сході", - сказав він.

Ще президент відзначив деякі непогані кроки біля Херсонської області. Він упевнений, що Україна матиме успіх, хоч це і складно.

Контрнаступ України

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська. Вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Також Залужний говорив, що контрнаступ України мав бути швидшим та вкластися у чотири місяці.