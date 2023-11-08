Украина планирует продолжать борьбу, несмотря на сложности контрнаступления, - Зеленский

Украина имеет план по продолжению ведения боевых действий против россиян, несмотря на трудности, которые возникают во время контрнаступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, страна планирует продолжать вести боевые действия против россиян, несмотря на трудности во время проведения контрнаступления.

Также президент уточнил, что боевые действия будут идти несмотря на то, что западные лидеры занимаются конфликтом на Ближнем Востоке.

Отдельно Зеленский сказал, что украинские силы все еще будут пытаться добиться результата на поле боя в этом году, и что он уверен, что они добьются успеха.

Зеленский о продвижении в Херсонской области

По словам президента, у Украины есть план, есть очень конкретные города, очень конкретные направления, куда ВСУ движутся.

"Я не могу поделиться всеми деталями, но у нас есть некоторые медленные шаги вперед на юге, также у нас есть шаги на востоке", - сказал он.

Еще президент отметил некоторые неплохие шаги возле Херсонской области. Он уверен, что Украина будет иметь успехи, хоть это и сложно.

Контрнаступление Украины

Напомним, этим летом наши военные перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска. Удалось освободить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин этого стали минные поля и линии обороны россиян.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Также Залужный говорил, что контрнаступление Украины должно было быть быстрее и уложиться в четыре месяца.