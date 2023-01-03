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Україна планує приєднатися до однієї з найпрестижніших міжнародних економічних організацій: що відомо

Фото: Україна планує стати асоційованим членом ОЕСР (shutterstock.com)
Автор: Олег Васьків

Україна у 2023 році має намір докласти зусиль, щоб стати асоційованим членом Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Державної регуляторної служби Олексія Кучера агентству Укрінформ.

"ОЕСР - це одна з найпрестижніших міжнародних економічних організацій, до якої входять 38 провідних світових держав. Вступ України до неї є не менш важливим, ніж до ЄС. Досвід та підтримка цієї організації будуть надзвичайно цінними сьогодні та у процесі повоєнної відбудови зокрема", - зазначив посадовець.

Кучер вказав, що на початку грудня 2022 року делегація ДРС взяла участь у засіданні Комітету регуляторної політики ОЕСР у Парижі. Українська сторона запропонувала власне бачення того, як організація може допомогти нашій державі.

"Зараз важко сказати, коли наша держава приєднається до ОЕСР, але інтеграція йде широкими кроками. Зі свого боку ми зробимо все можливе, аби вже цього року Україна стала асоційованим членом", - додав голова Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, Рада Організації економічного розвитку і співробітництва схвалила рішення про негайне припинення участі Росії та Білорусі в органах ОЕСР.

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