Украина планирует присоединиться к одной из самых престижных международных экономических организаций: что известно

Украина в 2023 году намерена приложить усилия, чтобы стать ассоциированным членом Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Государственной регуляторной службы Алексея Кучера агентству Укринформ.

"ОЭСР - это одна из самых престижных международных экономических организаций, в которую входят 38 ведущих мировых государств. Вступление Украины в нее не менее важно, чем в ЕС. Опыт и поддержка этой организации будут чрезвычайно ценны сегодня и в процессе послевоенного восстановления в частности", - отметил чиновник.

Кучер указал, что в начале декабря 2022 года делегация ДРС приняла участие в заседании Комитета регуляторной политики ОЭСР в Париже. Украинская сторона предложила собственное видение того, как организация может помочь нашему государству.

"Сейчас сложно сказать, когда наше государство присоединится к ОЭСР, но интеграция идет широкими шагами. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы уже в этом году Украина стала ассоциированным членом", - добавил глава Государственной регуляторной службы.