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ОЭСР прекратила сотрудничество с Россией и Беларусью

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Париж, Вторник 08 марта 2022 19:34
ОЭСР прекратила сотрудничество с Россией и Беларусью Фото: raillynews.com
Автор: Юрий Дощатов

Совет Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) принял решение о немедленной приостановке участия России и Беларуси в органах ОЭСР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОЭСР..

Члены ОЭСР также поручили Генеральному секретарю разработать предложения по дальнейшему усилению поддержки демократически избранного правительства Украины, в том числе по поддержке восстановления и реконструкции.

Совет ОЭСР в первый день агрессии, 24 февраля принял решение пересмотреть сотрудничество с Россией и оценить экономические и социальные последствия агрессии в отношении Украины.На следующий день организация прекратила процесс присоединения РФ к ОЭСР.

ОЭСР является глобальным политическим форумом, который продвигает политику, направленную на сохранение свободы личности и улучшение экономического и социального благополучия людей во всем мире.

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