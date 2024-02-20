Україна планує новий експортний маршрут Дунаєм для подолання польської блокади

"У наших планах на цей рік - усунути всі штучні перешкоди для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - сказав Кубраков.

За його словами, запропонований новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Водночас "Українське Дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

Блокада кордону

Нагадаємо, раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польські фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили й на пункті пропуску "Медика - Шегині".

Крім того, польські протестувальники розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

А сьогодні ввечері польські протестувальники послабили обмеження руху легкових автомобілів та автобусів біля кордону з Україною.

Що відбувається на україно-польському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.