Польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

За інформацією ДПСУ, після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська".

Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.

До того ж польські страйкарі готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п'ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки - на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.

Також після 18:00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Долгобичув-Угринів".

Водночас протестувальники мають намір продовжувати обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини лише по чотири вантажівки на вʼїзд в Україну та по одній вантажівці - на виїзд з України.

Блокада кордону

Нагадаємо, раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польські фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили й на пункті пропуску "Медика - Шегині".

Крім того, польські протестувальники розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Що відбувається на україно-польському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.