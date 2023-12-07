Україна після перемоги хоче витіснити РФ з ринку зброї на Глобальному Півдні

Після перемоги українські виробники поділяться досвідом переходу від озброєнь радянського зразка до озброєнь стандарту НАТО, що дозволить Глобальному Півдню позбутись залежності від зброї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Конференція оборонних індустрій

У Вашингтоні проходить конференція оборонних індустрій DFNC1: US Edition. Її метою є забезпечення підтримки найвищого рівня співпраці між підприємствами оборонної промисловості з України та США. В перший день заходу було підписано меморандум із Міністерством оборони США про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними.

"Україна - єдина країна світу, яка б’ється у повномасштабній війні проти ворога, який має потужну індустрію. Для нас питанням виживання є створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Україна планує витіснити Росію з ринку зброї на Глобальному Півдні

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що Україна пропонує партнерам подивитись на оборонну промисловість нашої країни як на можливість швидко нарощувати виробничі потужності й вдосконалити свою продукцію, а також забезпечити її ефективність в реальних бойових умовах.

"Можливість відкривати нові ринки - адже окрім поповнення складів країн НАТО, після нашої перемоги українські виробники, які мають досвід переходу від озброєнь радянського зразка до озброєнь стандарту НАТО, можуть передати цей досвід тим країнам Глобального Півдня, які нині залежать від постачання озброєнь з Росії", - додав Камишін.

Візит української делегації до США

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком й Рустемом Умєровим прибула до США й провела зустрічі з законодавцями, урядовцями та бізнесом Штатів.

Зокрема в Пентагоні заявили про переговори Умєрова та Ллойда Остіна "за зачиненими дверима".

Вчора, 6 грудня, у Вашингтоні відбувся новий форум оборонних індустрій. Президент Володимир Зеленський запросив оборонні компанії США до співпраці з нашою країною.