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Україна підтримує нову пропозицію США щодо перемир'я з РФ, - Сибіга

15:38 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна готова підтримати дипломатичні зусилля США, які стосуються домовленості про енергетичне перемир'я з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в ефірі "Новини LIVE".

Україна підтримує нову пропозицію перемир'я

За словами Сибіги, Україна працюватиме над реалізацією пропозиції США щодо енергетичного перемир'я з країною-агресоркою.

Наразі міжнародні партнери поінформовані про позицію України щодо можливої паузи в ударах по енергетиці РФ, каже міністр.

"Україна підтримує зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на досягнення енергетичного перемир'я", - запевнив Сибіга.

Він також уточнив, що кілька інших близьких міжнародних партнерів уже передали свої пропозиції щодо роботи над майбутньої домовленістю.

Водночас, каже міністр, остаточної угоди з Росією наразі немає. Україна сподівається, що спільні зусилля міжнародних партнерів, насамперед, США, допоможуть досягти угоди.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія позитивно оцінила ідею президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я між Росією та Україною. За словами прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, РФ підтримує контакти з американцями та виступає за мирні рішення.

Крім того, президент України Володимир Зеленський після заяви США про можливу домовленість щодо перемир'я в енергетиці очікує конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов з боку Росії.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість припинити удари по енергетиці.

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Андрій СибігаПеремир'я Росії та УкраїниВійна Росії проти України