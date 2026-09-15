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Украина поддерживает новое предложение США по перемирию с РФ, - Сибига

15:38 15.09.2026 Вт
2 мин
США предлагают новый подход к паузе в ударах по энергетике
aimg Елена Бджола
Фото: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина готова поддержать дипломатические усилия США по договоренности об энергетическом перемирии с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире "Новости LIVE".

Украина поддерживает новое предложение перемирия

По словам Сибиги, Украина будет работать над реализацией предложения США по энергетическому перемирию со страной-агрессором.

В настоящее время международные партнеры проинформированы о позиции Украины относительно возможной паузы в ударах по энергетике РФ, говорит министр.

"Украина поддерживает усилия Соединенных Штатов, направленные на достижение энергетического перемирия", - заверил Сибига.

Он также уточнил, что несколько других близких международных партнеров уже передали свои предложения по работе над будущей договоренностью.

В то же время, говорит министр, окончательного соглашения с Россией пока нет. Украина надеется, что совместные усилия международных партнеров, прежде всего США, помогут достичь соглашения.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия положительно оценила идею президента США Дональда Трампа насчет энергетического перемирия между Россией и Украиной. По словам пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, РФ поддерживает контакты с американцами и выступает за мирные решения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский после заявления США о возможной договоренности о перемирии в энергетике ожидает конкретного механизма, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности прекратить удары по энергетике.

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