Украина поддерживает новое предложение США по перемирию с РФ, - Сибига

Украина поддерживает новое предложение перемирия

По словам Сибиги, Украина будет работать над реализацией предложения США по энергетическому перемирию со страной-агрессором.

В настоящее время международные партнеры проинформированы о позиции Украины относительно возможной паузы в ударах по энергетике РФ, говорит министр.

"Украина поддерживает усилия Соединенных Штатов, направленные на достижение энергетического перемирия", - заверил Сибига.

Он также уточнил, что несколько других близких международных партнеров уже передали свои предложения по работе над будущей договоренностью.

В то же время, говорит министр, окончательного соглашения с Россией пока нет. Украина надеется, что совместные усилия международных партнеров, прежде всего США, помогут достичь соглашения.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия положительно оценила идею президента США Дональда Трампа насчет энергетического перемирия между Россией и Украиной. По словам пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, РФ поддерживает контакты с американцами и выступает за мирные решения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский после заявления США о возможной договоренности о перемирии в энергетике ожидает конкретного механизма, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.