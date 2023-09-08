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Україна підпише з Канадою оновлену угоду про вільну торгівлю: що вона передбачає

П'ятниця 08 вересня 2023 17:11
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Україна підпише з Канадою оновлену угоду про вільну торгівлю: що вона передбачає Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна готується до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою, яка є важливою для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами й розвитку цифрової торгівлі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

За словами Шмигаля, у торгівлі послугами Україна вперше має угоду за принципом "відкрито все, що не зазначено в угоді". Це важливо для гнучкого світу послуг, де регулярно з'являються нові послуги, у тому ж числі й цифрові.

"Угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці в цілому. Це та спільна мораль, про яку говорив Президент України", - додав прем'єр-міністр.

Зокрема важливим елементом угоди є крос-кумуляція товарів. Завдяки ній режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові з ЄС, Британії чи Ізраїлю, з якими Україна також має спільні угоди.

"Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання", - пояснив прем'єр-міністр.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою

Угоду було підписано 11 липня 2016 року й набула чинності 1 серпня 2017 року.

Канада скасувала 98% мит для українських товарів. Окремі види сільськогосподарських продуктів Україна постачає до Канади також з 0% тарифом, але в рамках квот.

Україна, зі свого боку, скасувала імпортні мита на 72% товарів з Канади. Ввізні мита на сільськогосподарські та промислові товари для Канади також скасовано, але з перехідними періодами в 3, 5 та 7 років.

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Канада Денис Шмигаль
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