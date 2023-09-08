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Украина подпишет с Канадой обновленное соглашение о свободной торговле: что оно предусматривает

Пятница 08 сентября 2023 17:11
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Украина подпишет с Канадой обновленное соглашение о свободной торговле: что оно предусматривает Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина готовится к подписанию обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, которое важно для увеличения инвестиций, активизации торговли услугами и развития цифровой торговли.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

По словам Шмыгаля, в торговле услугами Украина впервые имеет соглашение по принципу "открыто все, что не указано в соглашении". Это важно для гибкого мира услуг, где регулярно появляются новые услуги, в том числе и цифровые.

"Соглашение четко определяет, что Украина разделяет с Канадой подходы к стандартам в сфере труда, окружающей среды, роли малого и среднего бизнеса в торговле и экономике в целом. Это та общая мораль, о которой говорил Президент Украины", - добавил премьер-министр.

В частности важным элементом соглашения является кросс-кумуляция товаров. Благодаря ей режим свободной торговли распространяется на товары, содержащие составляющие из ЕС, Великобритании или Израиля, с которыми Украина также имеет совместные соглашения.

"Это усилит интеграцию украинских производителей в глобальные цепи поставок", - пояснил премьер-министр.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Соглашение было подписано 11 июля 2016 года и вступило в силу 1 августа 2017 года.

Канада отменила 98% пошлин для украинских товаров. Отдельные виды сельскохозяйственных продуктов Украина поставляет в Канаду также с 0% тарифом, но в рамках квот.

Украина, в свою очередь, отменила импортные пошлины на 72% товаров из Канады. Ввозные пошлины на сельскохозяйственные и промышленные товары для Канады также отменены, но с переходными периодами в 3, 5 и 7 лет.

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Канада Денис Шмыгаль
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