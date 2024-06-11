Україна підпише безпекові угоди з США та Японією: в ОП сказали, коли

Никифоров повідомив, що Україна підпише угоди на одній й майбутніх зустрічей. Однак не уточнив буде то саміт НАТО, чи зустріч "Групи семи".

"На цих зустрічах очікуємо підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками як США та Японія", - повідомив він.

Водночас прессекретар президента України наголосив, що не має права розголошувати конкретні деталі, проте зауважив, що це станеться зовсім скоро.