Україна підпише безпекові угоди з США та Японією: в ОП сказали, коли

Україна вже зовсім скоро підпише двосторонні безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі національного телемарафону.
Никифоров повідомив, що Україна підпише угоди на одній й майбутніх зустрічей. Однак не уточнив буде то саміт НАТО, чи зустріч "Групи семи".
"На цих зустрічах очікуємо підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками як США та Японія", - повідомив він.
Водночас прессекретар президента України наголосив, що не має права розголошувати конкретні деталі, проте зауважив, що це станеться зовсім скоро.
Нагадаємо, цього року Україна започаткувала новий варіант співпраці з країнами партнерами, а саме - двосторонні угоди безпеки. Кожна з них особлива та зроблена відповідно запиту Україна та країни партнера.
Першою серед країн, що вклали таку угоду з Україною стала Британія.
Ми писали, що 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом, у ході якого він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і вони разом підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною.
Відповідні угоди з Україною також вже підписали Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.
Днями президент повідомив, що наразі вся увага залучена на підготовку безпекової угоди з США.
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