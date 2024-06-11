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Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией: в ОП сказали, когда

Фото: Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже совсем скоро подпишет двусторонние соглашения о безопасности с Японией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире национального телемарафона.

Никифоров сообщил, что Украина подпишет соглашения на одной из будущих встреч. Однако не уточнил будет ли это саммит НАТО или встреча "Группы семи".

"На этих встречах ожидаем подписания двусторонних соглашений по безопасности с такими нашими мощными союзниками как США и Япония", - сообщил он.

В то же время пресс-секретарь президента Украины отметил, что не имеет права разглашать конкретные детали, однако отметил, что это произойдет совсем скоро.

Безопасные соглашения

Напомним, в этом году Украина положила начало новому варианту сотрудничества со странами партнерами, а именно - двусторонние соглашения безопасности. Каждая из них особенная и сделанная в соответствии с запросом Украины и страны партнера.

Первой среди стран, заключивших такое соглашение с Украиной, стала Британия.

Мы писали, что 12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом, в ходе которого он встретился с президентом Владимиром Зеленским и они вместе подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной.

Соответствующие соглашения с Украиной также подписали Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

На днях президент сообщил, что в настоящее время все внимание привлечено на подготовку соглашения о безопасности с США.

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