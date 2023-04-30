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Украина подписала с турецкой компанией Baykar новые соглашения

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Анкара, Воскресенье 30 апреля 2023 14:48
Украина подписала с турецкой компанией Baykar новые соглашения Фото: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и турецкая компания Baykar, являющаяся производителем известных беспилотников Bayraktar, подписали новые соглашения о сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в Telegram.

"Вчера отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники "Teknofest 2023". Много встреч одна цель - поиск путей усиления украинского ОПК", - отметил министр.

Камышин заявил, что Украина заключила с турецкой компанией Baykar три новых соглашения.

"Детали не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - добавил чиновник.

Напомним, владелец турецкой компании Baykar решил построить в Украине завод по производству беспилотников Bayraktar.

Также компания Baykar испытывает новые дроны с украинскими двигателями.

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