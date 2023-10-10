Україна підписала з Румунією двосторонню декларацію: про що документ

За словами Зеленського, підписана сьогодні, 10 жовтня, двостороння декларація з Румунією фіксує "ключові речі нашої взаємодії". Зокрема, вона стосується:

безпекової співпраці, зокрема у регіоні Чорного моря,

підтримки української Формули миру,

розширення економічної та логістичної взаємодії, транспортних зв'язків,

спрощення процедур перетину кордону,

відкриття нових пунктів пропуску на кордоні

"Сьогодні провели з паном президентом Румунії змістовні та плідні переговори. Відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства - України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин.", - зазначив український президент.

Основні заяви Зеленського під час візиту до Румунії

Сьогодні, 10 жовтня, президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. У рамках візиту президент обсудив зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом взаємодію між країнами, зокрема посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та ситуацію в Чорноморському регіоні.

Після цього глави двох держав дали спільну прес-конференцію та відповіли на запитання журналістів. Зеленський заявив, що українські пілоти увійдуть до "першої хвилі" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.

Також український президент анонсував запуск зернового коридору через Молдову до Румунії.

Своєю чергою, президент Румунії Клаус Йоханніс заявив про те, що Бухарест виступає за початок переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця 2023 року.

Додамо, що Зеленський у ході нинішнього візиту до Румунії не виступав у парламенті країни. Український президент пояснив це тим, що не готував жодного виступу там, але пообіцяв, що зробить це під час наступного візиту.