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Украина подписала с Румынией двустороннюю декларацию: о чем документ

Фото: президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест состоялись плодотворные переговоры с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, и была подписана двусторонняя декларация между странами. Документ касается политических, экономических, социальных тем и вопросов безопасности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Украинского государства.

По словам Зеленского, подписанная сегодня, 10 октября, двусторонняя декларация с Румынией фиксирует "ключевые вещи нашего взаимодействия". В частности, она касается:

  • сотрудничества безопасности, в частности в регионе Черного моря,
  • поддержки украинской Формулы мира,
  • расширения экономического и логистического взаимодействия, транспортных связей,
  • упрощения процедур пересечения границы,
  • открытия новых пунктов пропуска на границе.

"Сегодня провели с господином президентом Румынии содержательные и плодотворные переговоры. Отмечу договоренность о нашем стратегическом партнерстве - Украине и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений", - отметил украинский президент.

Основные заявления Зеленского в ходе визита в Румынию

Сегодня, 10 октября президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита президент обсудил со своим коллегой Клаусом Йоханнисом взаимодействие между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

После этого главы двух государств дали общую пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов. Зеленский заявил, что украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.

Также украинский президент анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о том, что Бухарест выступает за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца 2023 года.

Добавим, что Зеленский в ходе нынешнего визита в Румынию не выступал в парламенте страны. Украинский президент объяснил это тем, что не готовил ни одного выступления там, но пообещал, что сделает это во время своего следующего визита.

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Владимир ЗеленскийРумыния