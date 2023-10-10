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Українських пілотів включать у "першу хвилю" навчання на F-16 у Румунії, - Зеленський

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 15:41
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Українських пілотів включать у "першу хвилю" навчання на F-16 у Румунії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії. Там відкриють такий центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до "першої" хвилі навчання", - сказав президент.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Крім того, раніше екс-міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що чекати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року. Своєю чергою, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

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Володимир Зеленський Румунія F-16
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Українських пілотів включать у "першу хвилю" навчання на F-16 у Румунії, - Зеленський
Українських пілотів включать у "першу хвилю" навчання на F-16 у Румунії, - Зеленський
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