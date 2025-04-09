Україна підписала з Японією угоду на 58 мільйонів доларів: куди витратять кошти

Угоду підписали міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага. Вона дає можливість офіційно розпочати реалізацію четвертої фази Програми екстреного відновлення України.

Це програма, яку Міністерство розвитку громад та територій впроваджує спільно з JICA. Вже було реалізовано три фази, в рамках яких здійснили швидке реагування на потреби енергетичного, транспортного, аграрного, медичного, освітнього секторів, управління відходами від руйнувань, водовідведення, водопостачання, гуманітарного розмінування. Також забезпечується надання обладнання для комунальних закладів міст та регіонів.

"За рахунок нових коштів у рамках Програми екстреного відновлення буде забезпечено надання критичної допомоги по низці напрямків, зокрема гуманітарне розмінування, енергетика, водопостачання, відновлення інфраструктури. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення нашого партнерства",- зазначив Кулеба після підписання угоди.

Міністр додав, що від початку війни Японія надала Україні 12 млрд доларів гуманітарної та фінансової допомоги. Лише у Мінрозвитку впровадили спільні українсько-японські проєкти на загальну суму близько 700 млн доларів.

Підтримка України з боку Японії

Японія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила агресію та приєдналася до міжнародних санкцій проти Російської Федерації (РФ). Токіо надає Києву фінансову, гуманітарну та матеріально-технічну допомогу. Зокрема, Японія виділяла кошти на підтримку української економіки, відновлення інфраструктури та гуманітарні потреби.

Також країна постачає бронежилети, дрони, автомобілі та обладнання для розмінування, хоча через конституційні обмеження не може передавати летальну зброю.