Украина подписала с Японией соглашение на 58 миллионов долларов: куда потратят средства

Соглашение подписали министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и глава офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага. Оно дает возможность официально начать реализацию четвертой фазы Программы экстренного восстановления Украины.

Это программа, которую Министерство развития общин и территорий внедряет совместно с JICA. Уже было реализовано три фазы, в рамках которых осуществили быстрое реагирование на потребности энергетического, транспортного, аграрного, медицинского, образовательного секторов, управления отходами от разрушений, водоотведения, водоснабжения, гуманитарного разминирования. Также обеспечивается предоставление оборудования для коммунальных учреждений городов и регионов.

"За счет новых средств в рамках Программы экстренного восстановления будет обеспечено предоставление критической помощи по ряду направлений, в частности гуманитарное разминирование, энергетика, водоснабжение, восстановление инфраструктуры. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление нашего партнерства",- отметил Кулеба после подписания соглашения.

Министр добавил, что с начала войны Япония предоставила Украине 12 млрд долларов гуманитарной и финансовой помощи. Только в Минразвития внедрили совместные украинско-японские проекты на общую сумму около 700 млн долларов.

Поддержка Украины со стороны Японии

Япония с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осудила агрессию и присоединилась к международным санкциям против Российской Федерации (РФ). Токио предоставляет Киеву финансовую, гуманитарную и материально-техническую помощь. В частности, Япония выделяла средства на поддержку украинской экономики, восстановление инфраструктуры и гуманитарные нужды.

Также страна поставляет бронежилеты, дроны, автомобили и оборудование для разминирования, хотя из-за конституционных ограничений не может передавать летальное оружие.