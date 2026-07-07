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Україна підписала Drone Deal із однією з Балтійських країн

19:00 07.07.2026 Вт
2 хв
Україна розширює коло партнерів для розвитку дронів і захисту неба
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час переговорів в Анкарі (t.me/umerov_rustem)

Україна та Естонія уклали угоду Drone Deal, яка передбачає спільне оборонне виробництво, обмін технологіями та посилення захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали угоду під час зустрічі в Анкарі.

За словами президента, домовленість має прискорити оборонну співпрацю між країнами та стала важливим сигналом взаємної довіри. Україна й Естонія планують розвивати спільне військове виробництво на території обох держав, зокрема засобів для захисту неба.

Естонія стала сьомою країною, яка приєдналася до Drone Deal. Як пояснив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, ініціатива формує довгострокові оборонні партнерства, що поєднують спільне виробництво, обмін технологіями, фінансові зобов'язання та експорт перевірених у бою рішень.

Угода має розширити можливості співпраці між українською та естонською оборонною промисловістю, а також сприяти розвитку сучасних технологій і посиленню безпеки обох країн.

"Україна продовжує розширювати міжнародну кооперацію у сфері оборони. Drone Deal вже об'єднує сім країн і стає важливим інструментом розвитку українського ОПК та посилення безпеки партнерів", - наголосив Умєров.

Нагадаємо, Drone Deal - це формат довгострокової оборонної співпраці, у межах якого Україна ділиться з партнерами бойовим досвідом, експортує перевірені у війні технології та розвиває спільне виробництво.

До підписання угоди з Естонією Україна вже мала шість таких домовленостей, ще понад 20 держав готувалися долучитися до ініціативи. Кожна угода розрахована на десять років і може охоплювати, зокрема, кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури та супутникові проєкти.

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ЕстоніяБалтикаУкраїнаДрониDrone DealsВолодимир Зеленський