Україна підписала Drone Deal із однією з Балтійських країн

Україна та Естонія уклали угоду Drone Deal, яка передбачає спільне оборонне виробництво, обмін технологіями та посилення захисту неба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали угоду під час зустрічі в Анкарі.
За словами президента, домовленість має прискорити оборонну співпрацю між країнами та стала важливим сигналом взаємної довіри. Україна й Естонія планують розвивати спільне військове виробництво на території обох держав, зокрема засобів для захисту неба.
Естонія стала сьомою країною, яка приєдналася до Drone Deal. Як пояснив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, ініціатива формує довгострокові оборонні партнерства, що поєднують спільне виробництво, обмін технологіями, фінансові зобов'язання та експорт перевірених у бою рішень.
Угода має розширити можливості співпраці між українською та естонською оборонною промисловістю, а також сприяти розвитку сучасних технологій і посиленню безпеки обох країн.
"Україна продовжує розширювати міжнародну кооперацію у сфері оборони. Drone Deal вже об'єднує сім країн і стає важливим інструментом розвитку українського ОПК та посилення безпеки партнерів", - наголосив Умєров.
Нагадаємо, Drone Deal - це формат довгострокової оборонної співпраці, у межах якого Україна ділиться з партнерами бойовим досвідом, експортує перевірені у війні технології та розвиває спільне виробництво.
До підписання угоди з Естонією Україна вже мала шість таких домовленостей, ще понад 20 держав готувалися долучитися до ініціативи. Кожна угода розрахована на десять років і може охоплювати, зокрема, кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури та супутникові проєкти.