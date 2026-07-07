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Украина подписала Drone Deal с одной из Балтийских стран

19:00 07.07.2026 Вт
2 мин
Украина расширяет круг партнеров для развития дронов и защиты неба
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время переговоров в Анкаре (t.me/umerov_rustem)

Украина и Эстония заключили соглашение Drone Deal, предусматривающее совместное оборонное производство, обмен технологиями и усиление защиты неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение во время встречи в Анкаре.

По словам президента, договоренность должна ускорить оборонное сотрудничество между странами и стала важным сигналом взаимного доверия. Украина и Эстония планируют развивать совместное военное производство на территории обоих государств, в том числе средств защиты неба.

Эстония стала седьмой страной, присоединившейся к Drone Deal. Как пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, инициатива формирует долгосрочные оборонные партнерства, объединяющие совместное производство, обмен технологиями, финансовые обязательства и экспорт проверенных в бою решений.

Соглашение должно расширить возможности сотрудничества между украинской и эстонской оборонной промышленностью, а также способствовать развитию современных технологий и усилению безопасности обеих стран.

"Украина продолжает расширять международную кооперацию в сфере обороны. Drone Deal уже объединяет семь стран и становится важным инструментом развития украинского ОПК и усиления безопасности партнеров", - подчеркнул Умеров.

Drone Deal - это формат долгосрочного оборонного сотрудничества, в рамках которого Украина делится с партнерами боевым опытом, экспортирует проверенные в войне технологии и развивает совместное производство.

До подписания соглашения с Эстонией у Украины уже было шесть таких договоренностей, еще более 20 государств готовились присоединиться к инициативе. Каждое соглашение рассчитано на десять лет и может охватывать, в частности, киберсотрудничество, защиту критической инфраструктуры и спутниковые проекты.

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