Украина подписала Drone Deal с одной из Балтийских стран

Украина и Эстония заключили соглашение Drone Deal, предусматривающее совместное оборонное производство, обмен технологиями и усиление защиты неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение во время встречи в Анкаре.

По словам президента, договоренность должна ускорить оборонное сотрудничество между странами и стала важным сигналом взаимного доверия. Украина и Эстония планируют развивать совместное военное производство на территории обоих государств, в том числе средств защиты неба.

Эстония стала седьмой страной, присоединившейся к Drone Deal. Как пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, инициатива формирует долгосрочные оборонные партнерства, объединяющие совместное производство, обмен технологиями, финансовые обязательства и экспорт проверенных в бою решений.

Соглашение должно расширить возможности сотрудничества между украинской и эстонской оборонной промышленностью, а также способствовать развитию современных технологий и усилению безопасности обеих стран.

"Украина продолжает расширять международную кооперацию в сфере обороны. Drone Deal уже объединяет семь стран и становится важным инструментом развития украинского ОПК и усиления безопасности партнеров", - подчеркнул Умеров.