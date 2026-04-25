Україна підписала з Азербайджаном шість угод у різних сферах, - Зеленський

13:50 25.04.2026 Сб

Напрямок номер один - це оборонно-промисловий комплекс
Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 25 квітня, Україна підписала з Азербайджаном шість угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної заяви перед пресою з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Читайте також: Україна готова до тристоронніх переговорів в Азербайджані, - Зеленський

"Ми сьогодні підписали шість документів. Деталями обов’язково наші команди пізніше поділяться. Це різні напрямки. Сьогодні напрямок номер один - це безпека, це оборонно-промисловий комплекс", - сказав Зеленський.

Також президент повідомив про домовленості щодо спільного виробництва та про роботу українських експертів в Азербайджані.

"Безумовно ми будемо розвивати наше співробітництво, ко-продакшн. Це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, наших народів, і товарообіг, який ми дійсно хочемо дуже збільшити між нашими країнами", зазначив він.

Зеленський заявив про "дуже серйозний крок" у вигляді підписання документів про спільний розвиток оборонно-промислового комплексів країн.

Він також подякував Алієву за 11 пакетів підтримки в сфері енергетики та допомогу евакуйованим з прикордонних територій дітям, а також повідомив про домовленості в сфері освіти, зокрема, навчання азербайджанських студентів в Україні.

Алієв своєю чергою зазначив, що між Україною та Азербайджаном зараз ведеться "доволі серйозна співпраця" і вона під час візиту Зеленського "була ще раз підтверджена".

"В тому, що стосується військово-технічної співпраці, ми також обговорювали це питання. Це також має доволі широкі перспективи, як в Україні, так і в Азербайджані. Ми бачимо розвиток військових індустрій, ОПК, і ми можемо подивитися на спільне виробництво. Але і загалом у виробництві у нас є чудові можливості. І сьогодні у нас також були широкі перемовини про це", - розповів він.

Також президенти обговорили необхідність розвитку товарообігу між країнами.

"Він зараз складає понад 500 мільйонів доларів США, і, я думаю, буде зростати і далі. Тому що у нас є всі можливості", - зазначив Алієв.

Візит Зелеського до Азербайджану

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 квітня, прибув із візитом до Азербайджану.

Зеленський заслухав доповідь українських військових, які діляться українським досвідом та експертизою у захисті неба.

Також він провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Після розмови з Алієвим Зеленський заявив, що Україна готова провести новий раунд переговорів з Росією в Азербайджані.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським