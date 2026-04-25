Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений в разных сферах, - Зеленский

13:50 25.04.2026 Сб
Направление номер один - это оборонно-промышленный комплекс
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 25 апреля, Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений, в частности, по безопасности и о совместном производстве.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного заявления перед прессой с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читайте также: Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане, - Зеленский

"Мы сегодня подписали шесть документов. Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление номер один - это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс", - сказал Зеленский.

Также президент сообщил о договоренностях по совместному производству и о работе украинских экспертов в Азербайджане.

"Безусловно мы будем развивать наше сотрудничество, ко-продакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами", отметил он.

Зеленский заявил об "очень серьезном шаге" в виде подписания документов о совместном развитии оборонно-промышленного комплексов стран.

Он также поблагодарил Алиева за 11 пакетов поддержки в сфере энергетики и помощь эвакуированным с приграничных территорий детям, а также сообщил о договоренностях в сфере образования, в частности, обучение азербайджанских студентов в Украине.

Алиев в свою очередь отметил, что между Украиной и Азербайджаном сейчас ведется "довольно серьезное сотрудничество" и оно во время визита Зеленского "было еще раз подтверждено".

"В том, что касается военно-технического сотрудничества, мы также обсуждали этот вопрос. Это также имеет довольно широкие перспективы, как в Украине, так и в Азербайджане. Мы видим развитие военных индустрий, ОПК, и мы можем посмотреть на совместное производство. Но и в целом в производстве у нас есть прекрасные возможности. И сегодня у нас также были широкие переговоры об этом", - рассказал он.

Также президенты обсудили необходимость развития товарооборота между странами.

"Он сейчас составляет более 500 миллионов долларов США, и, я думаю, будет расти и дальше. Потому что у нас есть все возможности", - отметил Алиев.

Визит Зелеского в Азербайджан

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 апреля, прибыл с визитом в Азербайджан.

Зеленский заслушал доклад украинских военных, которые делятся украинским опытом и экспертизой в защите неба.

Также он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

После разговора с Алиевым Зеленский заявил, что Украина готова провести новый раунд переговоров с Россией в Азербайджане.

