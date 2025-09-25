Україна піднялася на 143-тє місце в рейтингу економічної свободи

Україна зберігає низькі позиції у рейтингу економічної свободи у світі, але продемонструвала незначне зростання
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний рейтинг Economic Freedom of the World 2025 від Fraser Institute.
Україна посіла 143-тє місце серед 165 країн та територій. Торік країна була на 150-й позиції.
Рейтинг відображає дані за 2023 рік, коли Україна вже жила в умовах повномасштабної війни. Автори відзначають, що військові конфлікти традиційно супроводжуються зниженням рівня економічної свободи.
Економічна свобода оцінюється за п’ятьма напрямами: розмір уряду, верховенство права та захист власності, доступ до надійних грошей, свобода міжнародної торгівлі та регулювання бізнесу й ринку праці.
У 2023 році Україна показала таку динаміку:
Розмір уряду: зниження з 5,83 до 5,80 (128-ме місце)
Автори дослідження наголошують, що повномасштабна війна обмежує економічні можливості та посилює централізацію економіки. "Впевнено можна сказати, що війна шкодить економічній свободі", - йдеться у звіті.
За їх словами, мілітаризовані конфлікти йдуть поруч із низьким рівнем економічної свободи. Централізовані економічні моделі частіше схильні до ведення війни проти сусідів.
Перше місце у світі за рівнем економічної свободи зберіг Гонконг, далі йдуть Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та США. Найгірші показники зафіксовані у Венесуели, Зімбабве, Судану, Алжиру, Ірану та М’янми.
Загалом середній рівень економічної свободи у світі знижується вже четвертий рік поспіль після піку 2019 року.
Нагадаємо, у 2020 році Україна перебувала на 131-му місці в рейтингу Economic Freedom of the World
У рейтингу економічної свободи фонду Heritage Україна перебувала на 134 місці з можливих 180.