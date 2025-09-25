Украина поднялась на 143-е место в рейтинге экономической свободы

Украина сохраняет низкие позиции в рейтинге экономической свободы в мире, но продемонстрировала незначительный рост
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный рейтинг Economic Freedom of the World 2025 от Fraser Institute.
Украина заняла 143-е место среди 165 стран и территорий. В прошлом году страна была на 150-й позиции.
Рейтинг отражает данные за 2023 год, когда Украина уже жила в условиях полномасштабной войны. Авторы отмечают, что военные конфликты традиционно сопровождаются снижением уровня экономической свободы.
Экономическая свобода оценивается по пяти направлениям: размер правительства, верховенство права и защита собственности, доступ к надежным деньгам, свобода международной торговли и регулирование бизнеса и рынка труда.
В 2023 году Украина показала следующую динамику:
Размер правительства: снижение с 5,83 до 5,80 (128-е место)
Авторы исследования отмечают, что полномасштабная война ограничивает экономические возможности и усиливает централизацию экономики. "Уверенно можно сказать, что война вредит экономической свободе", - говорится в отчете.
По их словам, милитаризованные конфликты идут рядом с низким уровнем экономической свободы. Централизованные экономические модели чаще склонны к ведению войны против соседей.
Первое место в мире по уровню экономической свободы сохранил Гонконг, далее следуют Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и США. Худшие показатели зафиксированы у Венесуэлы, Зимбабве, Судана, Алжира, Ирана и Мьянмы.
В целом средний уровень экономической свободы в мире снижается уже четвертый год подряд после пика 2019 года.
Напомним, в 2020 году Украина находилась на 131-м месте в рейтинге Economic Freedom of the World
В рейтинге экономической свободы фонда Heritage Украина находилась на 134 месте из возможных 180.