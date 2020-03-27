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Украина поднялась в глобальном рейтинге экономической свободы

Новости » Экономика     27.03.2020 - 16:28
Украина поднялась в глобальном рейтинге экономической свободы
Фото: коллаж (РБК-Украина)

При этом Украина заняла последнее место в Европе

В рейтинге экономической свободы Украина поднялась на 13 пунктов, заняв 134 место из возможных 180. Об этом говорится в исследовании, составленном фондом Heritage.

Так, Украина с 54,9 баллами разместилась между Бенином и Пакистаном. При этом в Европе Украина который раз подряд считается одной из самых экономически несвободных стран.Украина поднялась в глобальном рейтинге экономической свободы

Фото: Украина заняла последнее место в Европе (heritage.org)

Наиболее свободной в этом ключе Фонд объявил Ирландию и Швейцарию. Также отдельно отмечены усилия Великобритании.

"Индекс экономической свободы в Соединенном Королевстве снова вырос и отражает чрезвычайно эффективное ведение бизнеса и благоприятную инвестиционную среду в стране. Страна имеет все возможности для расширения своих глобальных торговых отношений", - говорится в сообщении.

По данным аналитического центра Fraser Institute, полгода назад Украина также занимала последнее место в рейтинге экономической свободы в Европе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина поднялась в мировом рейтинге счастья. Так, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали, свою жизнь несчастливой.

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