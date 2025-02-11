Україна під ракетною атакою: що відомо станом на зараз

В ніч з 10 на 11 лютого російські окупанти здійснюють комбіновану атаку на Україну. Зокрема, ворог запустив дрони, крилаті ракети, а також існує загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Військові інформували, що ввечері 10 лютого фіксували дрони, близько 23:30 росіяни запустили "Калібри" з Чорного моря. Вже о 00:00 була фіксація ракет в Україні. Ситуацію також прокоментував Коваленко.
"Комбінована атака росіян - Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа. Потрібна сильна відповідь на такі дії.", - написав він.
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