Україна під ракетною атакою: що відомо станом на зараз

Військові інформували, що ввечері 10 лютого фіксували дрони, близько 23:30 росіяни запустили "Калібри" з Чорного моря. Вже о 00:00 була фіксація ракет в Україні. Ситуацію також прокоментував Коваленко.

"Комбінована атака росіян - Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа. Потрібна сильна відповідь на такі дії.", - написав він.