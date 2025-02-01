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Зеленський відреагував на комбінований обстріл України: потрібно більше підтримки

Полтава, Субота 01 лютого 2025 10:32
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Зеленський відреагував на комбінований обстріл України: потрібно більше підтримки Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія атакувала Україну ракетами, ударними дронами та авіабомбами в ніч на 1 лютого. Україна потребує більше підтримки від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він зазначив, що внаслідок влучання по будинку у Полтаві загинуло троє осіб, ще 10 людей отримали поранення, серед них діти. Також є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

"Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що кожна подібна атака РФ доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від російського терору.

"Кожна система ППО, кожна протиракета - це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - резюмував глава держави.

Обстріл України

Цієї ночі та зранку росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Були влучання у кількох регіонах.

У Полтаві ворожа ракета поцілила у п'ятиповерхівку, внаслідок чого був зруйнований один під'їзд. Відомо про трьох загиблих та 10 постраждалих.

Також росіяни масовано атакували дронами Запоріжжя, під ударом був Харків. У Київській області впали уламки збитих цілей та спричинили пожежі.

Більше про наслідки сьогоднішнього обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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