РФ атаковала Украину "Калибрами" и баллистикой: что известно

Военные информировали, что вечером 10 февраля фиксировали дроны, около 23:30 россияне запустили "Калибры" из Черного моря. Уже в 00:00 была фиксация ракет в Украине. Еще чуть позже, в 00:14, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по региону. В то же время, баллистику фиксировали и военные в Сумской и Полтавской областях.

Ситуацию с обстрелом прокомментировал Коваленко.

"Комбинированная атака россиян - Путин демонстрирует неуважение к озвученным сигналам команды президента США Дональда Трампа. Нужен сильный ответ на такие действия.", - написал он.

По информации местных и мониторинговых Telegram-каналов, на фоне вражеской атаки взрывы были слышны в Полтавской области. Однако было ли это сбитие ракет, или наоборот - прилеты, пока официальной информации не было.