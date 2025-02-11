РФ атаковала Украину "Калибрами" и баллистикой: что известно

В ночь с 10 на 11 февраля российские оккупанты осуществляют комбинированную атаку на Украину. В частности, враг запустил дроны, крылатые ракеты, а также существует угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Военные информировали, что вечером 10 февраля фиксировали дроны, около 23:30 россияне запустили "Калибры" из Черного моря. Уже в 00:00 была фиксация ракет в Украине. Еще чуть позже, в 00:14, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по региону. В то же время, баллистику фиксировали и военные в Сумской и Полтавской областях.
Ситуацию с обстрелом прокомментировал Коваленко.
"Комбинированная атака россиян - Путин демонстрирует неуважение к озвученным сигналам команды президента США Дональда Трампа. Нужен сильный ответ на такие действия.", - написал он.
По информации местных и мониторинговых Telegram-каналов, на фоне вражеской атаки взрывы были слышны в Полтавской области. Однако было ли это сбитие ракет, или наоборот - прилеты, пока официальной информации не было.
Напомним, что ночью и утром 1 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами и авиабомбами. В результате атаки были повреждения в Полтаве (также были погибшие и пострадавшие), Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях. Подробнее о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
Отреагировав на эту атаку, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в большей поддержке от партнеров.
"Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - резюмировал глава государства.
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