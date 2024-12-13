Україна під ракетним ударом: що відомо на зараз

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Ту-95МС здійснили пуски, ракети увійшли з півночі України й маневрують областями.

Також ворог випустив ракети "Калібр", групи крилатих ракет зайшли з півдня.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Він є носієм ракети "Кинджал".

Моніторингові канали пишуть про активні пуски балістики з Криму.

Вибухи лунають в низці регіонів. Зокрема їх чули в Одесі, Черкаській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

В Київській області працюють сили ППО

Енергетика по всій Україні під масованим ударом.

Мапа: по всій Україні повітряна тривога через масовану ракетну атаку (alerts.in.ua)

Вибухи в Одесі

Місцеві ЗМІ пишуть про сильні вибухи в Одесі.

Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич заявила, що уроки у школах міста почнуться після відбою повітряної тривоги

"Перша зміна дистанційно, якщо школа включає очне у разі відбою - буде час дійти до неї", - пояснила вона.

Місцеві медіа тим часом пишуть, що в Одесі в деяких районах зникло світло та вода.

Ракети маневрують на заході України

Мер Львова Андрій Садовий пише про ворожі ракети на території Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк повідомив, що ракети також і в повітряну просторі його регіону.

"Порушено повітряний простір області! Терміново перейдіть в укриття! Не здійснюйте фото та відео фіксацію", - написав Запарнюк.

Вибухи чують у Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Польща підняла авіацію

Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі.

"У зв’язку з черговим ударом Російської Федерації з використанням крилатих ракет, балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів по об’єктах, розташованих у тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться в заяві.

Під ударом енергетика

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, ворог продовжує свій терор, знову енергетика по всій Україні під масованим ударом.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - зазначив міністр.

Зазначимо, що через ворожу атаку енергетики посилили в регіонах графіки відключень світла.

Нагадаємо, що після не великої паузи, вчора Росія вперше за два дні атакувала українські регіони "Шахедами". Дрони-камікадзе почали заходити в повітряний простір України вчора вдень. Після чого вже групами безпілотники почали атакувати всю ніч. Небезпека ударів дронами зберігається.

Додамо, що вчора ввечері уламки ворожого "Шахеда" впали Печерському районі Києва, руйнувань не було зафіксовано.

Також в Індустріальному районі Харкова вночі був удар російського безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку.