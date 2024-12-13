Росіяни вдарили "Шахедом" по будинку у Харкові: що відомо

В ніч на 13 грудня російські військові знову атакують Україну дронами. Зокрема, зафіксовано "приліт" БпЛА у житловий будинок в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"У місті приліт «шахеда» у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо - потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - йдеться у повідомленні о 01:58.

За інформацією власного кореспондента, звук атаки або ж падіння БпЛА було чути приблизно за 10 хвилин до того, як мер міста уточнив, що сталося.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що російська атака дронами досі триває. Станом на 92:30 тривогу оголошено у більшості областей України, а саме: у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській Кіровоградській, Полтавській, Сумській Чернігівській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях.