Росіяни вдарили "Шахедом" по будинку у Харкові: що відомо
В ніч на 13 грудня російські військові знову атакують Україну дронами. Зокрема, зафіксовано "приліт" БпЛА у житловий будинок в Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.
"У місті приліт «шахеда» у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо - потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - йдеться у повідомленні о 01:58.
За інформацією власного кореспондента, звук атаки або ж падіння БпЛА було чути приблизно за 10 хвилин до того, як мер міста уточнив, що сталося.
Де оголосили тривогу
Зазначимо, що російська атака дронами досі триває. Станом на 92:30 тривогу оголошено у більшості областей України, а саме: у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській Кіровоградській, Полтавській, Сумській Чернігівській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Нагадаємо, що в четвер увечері в Печерському районі Києва зафіксували падіння уламків БпЛА. Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, пожежі та постраждалих не було.
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