Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Ввечері 29 березня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші ударні БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 20:00 з північно-східного напрямку. Згодом група дронів направилася у Харківську область, а частина - до Полтави та Миргороду.
Після 21:00 з'явилася група безпілотників, що рухалися зі сходу через Донецьку область у напрямку Дніпропетровської області.
Станом на 22:05 ворожі БпЛА рухалися:
О 22:16 військові повідомили про входження нових груп ударних дронів у Сумську область. Курс на Полтавську область.
О 22:27 повідомлялося про рух БпЛА у напрямку Кременчука Полтавської області.
Станом на 23:11 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
О 23:46 військові повідомили про рух групи ударних БпЛА курсом на Вінницьку та Житомирську області.
Станом на 23:46 карта повітряних тривог України виглядала так:
У суботу, 29 березня, близько 21:00 у Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки БпЛА.
Російський агресор поцілив ударними дронами по будівлі військового шпиталю, є загиблі та багато поранених людей.
Крім того, вранці у суботу росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Пошкоджено будинки та автомобілі, є постраждалі.
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