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Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Ілюстративне фото: росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 29 березня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Перші ударні БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 20:00 з північно-східного напрямку. Згодом група дронів направилася у Харківську область, а частина - до Полтави та Миргороду.

Після 21:00 з'явилася група безпілотників, що рухалися зі сходу через Донецьку область у напрямку Дніпропетровської області.

Станом на 22:05 ворожі БпЛА рухалися:

  • декілька груп на межі Чернігівської та Сумської областей курсом на південний захід;
  • в районі Ніжина та Прилук;
  • декілька груп із Чернігівської на Київську область;
  • у Дніпропетровській області (Самарівський район). Курс на Полтавщину;
  • в районі Полтави;
  • курсом на Харків та Чугуїв;
  • у напрямку Черкас;
  • декілька груп через Дніпропетровську курсом на Кіровоградську область;

О 22:16 військові повідомили про входження нових груп ударних дронів у Сумську область. Курс на Полтавську область.

О 22:27 повідомлялося про рух БпЛА у напрямку Кременчука Полтавської області.

Станом на 23:11 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • нові групи на півночі Сумської курсом на Чернігівську область;
  • через Чернігівську на Київську область;
  • у Полтавській області, загроза для Миргорода;
  • декілька груп у районі Харкова;
  • через Кіровоградську курсом на Черкаську область.

О 23:46 військові повідомили про рух групи ударних БпЛА курсом на Вінницьку та Житомирську області.

Станом на 23:46 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки РФ

У суботу, 29 березня, близько 21:00 у Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки БпЛА.

Російський агресор поцілив ударними дронами по будівлі військового шпиталю, є загиблі та багато поранених людей.

Крім того, вранці у суботу росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Пошкоджено будинки та автомобілі, є постраждалі.

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Війна в УкраїніАтака дронів