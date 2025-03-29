Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Первые ударные БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 20:00 с северо-восточного направления. Позже группа дронов направилась в Харьковскую область, а часть - к Полтаве и Миргороду.

После 21:00 появилась группа беспилотников, которые двигались с востока через Донецкую область в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на 22:05 вражеские БпЛА двигались:

несколько групп на границе Черниговской и Сумской областей курсом на юго-запад;

в районе Нежина и Прилук;

несколько групп из Черниговской на Киевскую область;

в Днепропетровской области (Самаровский район). Курс на Полтавскую область;

в районе Полтавы;

курсом на Харьков и Чугуев;

в направлении Черкасс;

несколько групп через Днепропетровскую область курсом на Кировоградскую область;

В 22:16 военные сообщили о вхождении новых групп ударных дронов в Сумскую область. Курс на Полтавскую область.

В 22:27 сообщалось о движении БпЛА в направлении Кременчуга Полтавской области.

По состоянию на 23:11 вражеские дроны-камикадзе двигались:

новые группы на севере Сумской курсом на Черниговскую область;

через Черниговскую на Киевскую область;

в Полтавской области, угроза для Миргорода;

несколько групп в районе Харькова;

через Кировоградскую курсом на Черкасскую область.

В 23:46 военные сообщили о движении группы ударных БпЛА курсом на Винницкую и Житомирскую области.

В 23:55 сообщается о движении "Шахедов" в пригороде города Умань Черкасской области. Мониторинговые каналы сообщают о мощных взрывах в Умани, есть попадания.

В 00:15 военные сообщили о движении еще нескольких групп дронов на Умань.

По состоянию на 00:32 вражеские ударные беспилотники двигались:

через Сумскую курсом на Полтавскую область;

из Полтавской области мимо Глобино на Черкасскую область;

в Черкасской области мимо Золотоноши курсом на юго-запад;

через юг Черниговской области курсом на Киевскую область;

на границе Кировоградской и Днепропетровской областей.

По состоянию на 00:23 карта воздушных тревог Украины выглядела так: