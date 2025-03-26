Україна під масованою атакою російських дронів "Шахед": де загроза ударів

Перші безпілотники почали заходити у повітряний простір України о 20:30 зі сходу через Харківську область.

Близько 21:00 з'явилися групи дронів, що рухалися з Херсонської у напрямку Миколаївської області, а також з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Станом на 22:49 ворожі дрони рухалися:

групою у Дніпропетровській області курсом з півночі на Кривий Ріг;

на Кіровоградщині курсом на захід;

у Запорізькій області курсом на захід;

групою на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Станом на 23:09 російські "Шахеди" рухалися:

декілька груп на межі Чернігівської та Сумської областей курсом на південь;

група з Запорізької на Дніпропетровську область;

на межі Кіровоградської та Черкаської областей курсом на захід;

на межі Херсонської та Дніпропетровської областей.

Станом на 23:29 ворожі БпЛА рухалися:

у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;

у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;

з Херсонській області на Миколаївську;

у Черкаській області курсом на захід.

Також військові повідомляють про нову групу дронів зі сходу в напрямку Кривого Рогу.

Станом на 00:09 ворожі безпілотники рухалися:

декілька груп у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;

з Чернігівської на Полтавську області;

з Дніпропетровської на Харківську області;

декілька груп у Дніпропетровській області курсом на захід;

у Миколаївській області курсом на захід;

на межі Кіровоградської та Черкаської областей.

О 00:15 військові повідомляють про ворожий БпЛА у напрямку Запоріжжя. В даний момент у місті лунають вибухи.

О 00:40 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників зі сходу в напрямку Кривого Рогу.

Станом на 00:51 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

на межі Чернігівської та Київської областей;

декілька груп з Чернігівської та Сумської областей на Полтавстку область;

група у Дніпропетровській області курсом на захід;

декілька груп у Херсонській області курсом на Миколаївську та Дніпропетровську області;

з Полтавської на Черкаську області.

Станом на 00:40 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)