Украина под массированной атакой российских дронов "Шахед": где угроза ударов

Воздушные удары России

Около 23:00 российские "Шахеды" массово атаковали Кривой Рог. В городе прогремели по меньшей мере 15 взрывов и вспыхнули пожары.

По последним данным, количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах возросло до 106 человек. Среди них 83 взрослых и 23 ребенка.

Российские террористы атаковали город в понедельник, 24 марта. В результате удара были повреждены дома, школа и больница. На месте прилетов вспыхнули пожары.

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