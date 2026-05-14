ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна під масованим ударом дронів та ракет: що відомо про нічну атаку РФ

01:50 14.05.2026 Чт
3 хв
Ворог намагається продовжувати масовану атаку на Україну
aimg Едуард Ткач
Україна під масованим ударом дронів та ракет: що відомо про нічну атаку РФ Фото: наслідки атак поки невідомі (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Російські окупанти в ніч на 14 травня масовано атакують Україну дронами та ракетами. У деяких містах вже було чути вибухи.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Читайте також: Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ

Головне:

  • ворог запускає по Україні цілі групи дронів, були фіксації пусків балістики та крилатих ракет;
  • ворог піднімав у небо МІГ-31К, Ту-160 та Ту-95МС;
  • під ударами опинилися щонайменше Черкаси, Кременчук та Київ.

Чим атакує Росія

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни після 23:00 продовжували запускати по Україні нові групи ударних безпілотників. Зокрема, дрони фіксувалися у Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

Приблизно після 23:00 моніторингові канали писали, що росіяни повторно підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Окрім того, у небі перебувають літаки Ту-160. Вже о 03:11 перші крилаті ракети залетіли через Чернігівську область.

Починаючи з 00:51 у Києві та низці областей оголосили тривогу, оскільки стало відомо про загрозу застосування балістики. Після цього було зафіксовано пуски ракет в напрямку Кременчука. Проте о 03:10 ракети вже летіли на Київ.

Паралельно з балістикою о 00:51 ворог підняв у небо щонайменше один літак МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Моніторингові канали писали про фіксацію пуску ракети, але офіційного підтвердження не було.

Також додамо, що починаючи з 01:16 ворог запустив по Україні крилаті ракети. У моніторингових пабліках були припущення, що це "Іскандер-К". Водночас за даними Повітряних сил ЗСУ, ракети фіксувалися на Полтавщині, в напрямку Києва і північніше Черкас.

Україна під масованим ударом дронів та ракет: що відомо про нічну атаку РФ

Які міста та регіони опинилися під атакою

Черкаси

Видання "Суспільне" інформувало, що у Черкасах приблизно о 00:49 пролунали вибухи. Моніторингові канали писали тоді про атаку дронів на місто, але ніяких деталей про наслідки поки немає.

Полтавська область

Після того, як о 00:51 у багатьох областях України оголосили тривогу через балістику, Повітряні сили фіксували пуски ракет на Кременчук. Водночас місцеві пабліки писали, що в місті було чути вибухи. Окрім того, моніторингові канали писали, що ворог атакує місто ще й дронами.

До речі, коли стало відомо про фіксацію крилатої ракети на Полтавщині о 01:16, глава ОВА Віталій Дяківнич написав, що регіон під атакою. Проте ніяких деталей не розповів. Водночас "Суспільне" писало, що у Полтавському районі було чути вибухи.

Київ

Приблизно після 02:30 росіяни масовано почали атакувати дронми Київ. В столиці неодноразово було чути роботу ППО та періодичні вибухи. Проте після 03:10 ворог запустив на столицю балістику, через що пролунало багато серій вибухів. Наразі вже є перші деталі про наслідки атаки.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, що росіяни розпочали масований комбінований удар по Україні ще вранці 13 травня. У ГУР попереджали, що вдень росіяни задіяли багато дронів, щоб перевантажити українську ППО та вразити цивільні об’єкти.

Після цього, як попередила розвідка, вони очікують застосування крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

У ГУР попередили, що під удар можуть потрапити об'єкти енергетики, підприємства ВПК та будівлі органів державної влади у великих містах.

Також зауважимо, що з вчорашнього дня росіяни перейшли до тактики тривалого комбінованого удару.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні Ракети Дрони
Новини
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес