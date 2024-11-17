Україна під масованим ракетним ударом: що відомо наразі

Де пролунали вибухи

Під час ворожої ракетної атаки вибухи спочатку пролунали у Києві. Столична влада заявляла про роботу ППО у місті. Пізніше у столиці була ще серія вибухів, й у Києві триває бойова робота з відбиття атаки.

Вибухи також пролунали в Одесі, Кривому Розі, Павлограді, Вінниці.

Наслідки у Києві

Відомо, що у Києві сталася пожежа у житловому будинку в Печерському районі. Постраждала жінка, яку госпіталізували - вона була у житловому будинку, куди влучив уламок БпЛА.

Пізніше мер поінформував, що у будинку на Печерську, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці.

Чим РФ атакує Україну

Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Україні був зафіксований о 05:42. При цьому моніторингові групи писали, що кількість літаків складала 17. Проте не ясно, чи усі борти ворожої авіації завдали ракетних ударів.

Крім того, ще з вечора в повітряному просторі України фіксувалися ударні безпілотники (попередньо типу "Шахед"), які окупанти запускали кількома групами та хвилями протягом усієї ночі.

Вже вранці стало відомо про пуски крилатих ракет морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря. Між тим у ВМС ЗСУ інформували, що вранці в Чорному морі перебували 4 російські ракетоносії загальним залпом до 24 ракет "Калібр".

Пізніше у Повітряних силах попередили про загрозу балістики з тимчасово окупованої Феодосії в Криму.

Був зафіксований пуск балістики на Кропивницький, крилатої ракети на Київ. Також військові ЗСУ повідомили про рух ракет у бік низки областей.

Пізніше у Повітряних силах заявили про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" з Тамбова (РФ) по Україні. Вони, зокрема, прямували у бік Харкова, Кременчука та Києва.

Польща підняла авіацію

В Оперативному командуванні польської армії розповіли, що у зв'язку з масштабним ракетним обстрілом РФ території України із використанням крилатих, балістичних ракет та БПЛА військове командування Республіки Польща підняло в повітря вітчизняну та союзницьку авіацію.

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