Обстріл Миколаєва: росіяни атакували житловий сектор, є постраждалі
Російські загарбники під час ударів по Миколаєву із застосуванням дронів-камікадзе атакували житловий сектор міста. Попередньо відомо про постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Російський агресор вкотре атакував цивільну інфраструктуру. Житловий сектор. Попередньо є постраждалі", - написав мер міста у своєму Telegram.
Він також додав, що повітряна тривога в Миколаївській області досі триває, й закликав не залишати укриттів.
Зазначимо, що миколаївські ЗМІ та пабліки пишуть в мережі, що у місті через удар "Шахедів" були пошкоджені декілька приватних будинків.
А за (непідтвердженими) даними Telegram-канала "Николаевский Ванек", серед постраждалих є діти.
Оновлено 6:25
Внаслідок атаки ударними дронами-камікадзе по житловому сектору Миколаєва, загинула жінка. Станом на зараз поранені 4 дорослих і 2 дітей.
Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога.
Російська повітряна атака
Як повідомлялося раніше, 16 листопада ввечері російські терористи запустили в напрямку України кілька груп "Шахедів". Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Пізніше стало відомо про роботу сил ППО по ворожих БПЛА у Київській області.
Крім того, в Києві були чутні вибухи на тлі російської повітряної атаки, у столиці велася бойова робота зі збиття "Шахедів".
А згодом стало відомо, що вибухи пролунали у Миколаєві, де також тривала робота ППО через дрони-камікаде загарбників.
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