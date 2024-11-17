Обстріл Миколаєва: росіяни атакували житловий сектор, є постраждалі

Російські загарбники під час ударів по Миколаєву із застосуванням дронів-камікадзе атакували житловий сектор міста. Попередньо відомо про постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Російський агресор вкотре атакував цивільну інфраструктуру. Житловий сектор. Попередньо є постраждалі", - написав мер міста у своєму Telegram.

Він також додав, що повітряна тривога в Миколаївській області досі триває, й закликав не залишати укриттів.

Зазначимо, що миколаївські ЗМІ та пабліки пишуть в мережі, що у місті через удар "Шахедів" були пошкоджені декілька приватних будинків.

А за (непідтвердженими) даними Telegram-канала "Николаевский Ванек", серед постраждалих є діти.

Оновлено 6:25

Внаслідок атаки ударними дронами-камікадзе по житловому сектору Миколаєва, загинула жінка. Станом на зараз поранені 4 дорослих і 2 дітей.

Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога.

Російська повітряна атака

Як повідомлялося раніше, 16 листопада ввечері російські терористи запустили в напрямку України кілька груп "Шахедів". Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо про роботу сил ППО по ворожих БПЛА у Київській області.

Крім того, в Києві були чутні вибухи на тлі російської повітряної атаки, у столиці велася бойова робота зі збиття "Шахедів".

А згодом стало відомо, що вибухи пролунали у Миколаєві, де також тривала робота ППО через дрони-камікаде загарбників.