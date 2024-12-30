Україна під час обміну повернула з російського полону 11 бійців "Азову", - "Редіс"

"Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями", - написав "Редіс".

Він привітав з поверненням кожного військового, які сьогодні зможуть побачити та обійняти своїх рідних, провести зимові свята в колі близьких, "а не під наглядом вєртухаїв". Командир бригади подякував звільненим бійцям за мужність та силу духу.

"Окрема вдячність бійцям нашої бригади, які взяли у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам СОУ, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту. Ви робите колосальний вклад у справу повернення додому наших військовополонених, і я вдячний вам за вашу роботу", - додав "Редіс".