ua en ru
Нд, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки "азовців" перебувають у російському полоні: відповідь бригади

Київ, Неділя 15 вересня 2024 11:28
UA EN RU
Скільки "азовців" перебувають у російському полоні: відповідь бригади Фото: в "Азові" розповіли, скільки бійців бригади перебувають у полоні (t.me/olenatolkachova)
Автор: Наталія Юрченко

У російському полоні знаходяться ще близько 700 бійців "Азову". Вони перебувають у полоні понад два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю патронатної служби бригади "Азов" Олену Толкачову в ефірі телемарафону.

"Ще приблизно 700 людей (знаходяться у полоні, - ред.). Точно я не можу сказати, приблизно 680", - сказала вона.

Керівниця патронатної служби зазначила, що це бійці, на яких базувався "Азов" і на яких "полювали" росіяни.

Толкачова пояснила попередню інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо до того, що нібито у російському полоні перебувають 900 бійців "Азову".

"Це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк "Азов", періодично їх віддають", - пояснила керівниця патронатної служби.

Нещодавні обміни полоненими

У п'ятницю, 13 вересня, Україна повернула з російського полону 49 захисників. Серед них були воїни ЗСУ, Нацгвардії, поліції, прикордонної служби та цивільні.

Вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону 23 жінок. Також додому повернулися 15 воїнів, які були у складі полку "Азов", це переважно жінки. "Азовців"не обмінювали ще з літа 2023 року.

Наступного дня відбувся ще один обмін полоненими. Додому повернулися 103 військових, серед них також було 23 "азовця".

Також у рамках обміну повернулися захисники Київської, Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей, обороні Маріуполя та "Азовсталі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовці Обмін полоненими
NEWS
За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський
За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США