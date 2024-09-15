Скільки "азовців" перебувають у російському полоні: відповідь бригади

У російському полоні знаходяться ще близько 700 бійців "Азову". Вони перебувають у полоні понад два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю патронатної служби бригади "Азов" Олену Толкачову в ефірі телемарафону.

"Ще приблизно 700 людей (знаходяться у полоні, - ред.). Точно я не можу сказати, приблизно 680", - сказала вона.

Керівниця патронатної служби зазначила, що це бійці, на яких базувався "Азов" і на яких "полювали" росіяни.

Толкачова пояснила попередню інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо до того, що нібито у російському полоні перебувають 900 бійців "Азову".

"Це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк "Азов", періодично їх віддають", - пояснила керівниця патронатної служби.