Украина во время обмена вернула из российского плена 11 бойцов "Азова", - "Редис"

"Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями", - написал "Редис".

Он поздравил с возвращением каждого военного, которые сегодня смогут увидеть и обнять своих родных, провести зимние праздники в кругу близких, "а не под наблюдением вертухаев". Командир бригады поблагодарил освобожденных бойцов за мужество и силу духа.

"Отдельная благодарность бойцам нашей бригады, которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении и всем подразделениям СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта. Вы делаете колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу", - добавил "Редис".