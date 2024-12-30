RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Украина во время обмена вернула из российского плена 11 бойцов "Азова", - "Редис"

Фото: Украина вернула из российского плена 11 бойцов "Азова" (Facebook "Редиса")
Автор: Татьяна Степанова

Во время обмена пленными в понедельник, 30 декабря, домой из российской неволи вернулись 11 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко ("Редиса").

"Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями", - написал "Редис".

Он поздравил с возвращением каждого военного, которые сегодня смогут увидеть и обнять своих родных, провести зимние праздники в кругу близких, "а не под наблюдением вертухаев". Командир бригады поблагодарил освобожденных бойцов за мужество и силу духа.

"Отдельная благодарность бойцам нашей бригады, которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении и всем подразделениям СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта. Вы делаете колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу", - добавил "Редис".

 

Обмен пленными 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Среди возвращенных есть солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что это одиннадцатый по счету обмен в 2024 году. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Добавим, ранее сообщалось, что в российском плену находятся еще около 700 бойцов "Азова". Они находятся в плену уже почти год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовціОбмен пленнымиВойна в Украине