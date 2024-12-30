Україна під час обміну повернула з російського полону 11 бійців "Азову", - "Редіс"
Під час обміну полоненими у понеділок, 30 грудня, додому з російської неволі повернулися 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командира бригади "Азов" Дениса Прокопенка ("Редіса").
"Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями", - написав "Редіс".
Він привітав з поверненням кожного військового, які сьогодні зможуть побачити та обійняти своїх рідних, провести зимові свята в колі близьких, "а не під наглядом вєртухаїв". Командир бригади подякував звільненим бійцям за мужність та силу духу.
"Окрема вдячність бійцям нашої бригади, які взяли у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам СОУ, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту. Ви робите колосальний вклад у справу повернення додому наших військовополонених, і я вдячний вам за вашу роботу", - додав "Редіс".
Обмін полоненими 30 грудня
У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Це захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.
Серед повернутих є солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це одинадцятий за ліком обмін у 2024 році. Посередником при обміні виступили Об'єднані Арабські Емірати.
Додамо, раніше повідомлялося, що у російському полоні знаходяться ще близько 700 бійців "Азову". Вони перебувають у полоні вже майже роки.
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