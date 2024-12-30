Украина во время обмена вернула из российского плена 11 бойцов "Азова", - "Редис"
Во время обмена пленными в понедельник, 30 декабря, домой из российской неволи вернулись 11 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко ("Редиса").
"Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями", - написал "Редис".
Он поздравил с возвращением каждого военного, которые сегодня смогут увидеть и обнять своих родных, провести зимние праздники в кругу близких, "а не под наблюдением вертухаев". Командир бригады поблагодарил освобожденных бойцов за мужество и силу духа.
"Отдельная благодарность бойцам нашей бригады, которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении и всем подразделениям СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта. Вы делаете колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу", - добавил "Редис".
Обмен пленными 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.
Среди возвращенных есть солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что это одиннадцатый по счету обмен в 2024 году. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Добавим, ранее сообщалось, что в российском плену находятся еще около 700 бойцов "Азова". Они находятся в плену уже почти год.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.